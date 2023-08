Pērn Latvijā iedzīvotāji īpaši aktīvi ziedojuši asinis

"Protams, mēs mēģinām arī sagādāt donoriem dažādus pārsteigumus, daudziem uzņēmumiem atbalstīt VADC ir viens no korporatīvās sociālās atbildības veidiem, un esam par to ļoti priecīgi un pateicīgi. Tas nozīmē, ka varam ar dažādiem suvenīriem iepriecināt donorus, piemēram, tie var būt vitamīni, bezmaksas kafija vai roku krēms. Tās ir sīkas lietas, bet tomēr rada prieku un to mēs noteikti negribētu uzskatīt par pievilināšanas faktoru vai galveno motivāciju. Donoru kustība tomēr ir apziņa, ka cilvēks var īsā laikā izdarīt labu darbu un izglābt dzīvības, mēs to nekad nevaram nenovērtēt vai par to jebkādā veidā samaksāt," sacīja VADC direktore.