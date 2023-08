Video ⟩ "Es uzskatu Latviju par savu māju." Avens pilsonības anulēšanas gadījumā sola tiesāties

"Mana ģimene vēsturiski ir saistīta ar Latviju, un es uzskatu to par savu māju. Jaunpiebalgas kapsētā ir apglabāti mani radinieki, sākot no 18. gadsimta. Manis atjaunotajā baznīcā ir visu manu senču ieraksti no tā paša laika. Arī mans dēls ir Latvijas pilsonis, mācās skolā un ar lepnumu valkā sava sporta kluba Latvisko simboliku," norādīja Avens.