Dombrava: Mūsu sarkanās līnijas ir prokremliskās partijas

Kritiskāk pret ZZS potenciālu ienākt valdībā ir "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, uzsverot vērtību aspektu, kā arī to, ka "kāds, makšķerējot Puzes ezera krastā, nevar piezvanīt un diktēt, kā uzvesties gan koalīcijas sanāksmēs, gan Ministru kabinetā", netieši norādot uz Aivara Lembera ietekmi ZZS. Tāpēc AS pieturas pie viedokļa par iespēju saglabāt trīs partiju koalīciju.