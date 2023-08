"Taliban" divu gadu valdīšana Afganistānā - "briesmīgāk, nekā baidījos"

Arvina ir nevalstiskās organizācijas "Afghanistan Women and Children Strengthen Welfare Organization" dibinātāja. Talibi 2021.gada 15.augustā sagrāba organizācijas biroju, tajā pašā dienā, kad pārņēma varu Kabulā un padzina prezidenta Ašrafa Gani vadīto valdību.

2021. gada maijā, pēc tam, kad ASV paziņoja par savu un sabiedroto spēku izvešanu no Afganistānas, "Taliban" sāka ofensīvu ar mērķi gāzt valdību. Pamazām, ieņemot pilsētu pēc pilsētas, talibi atguva kontroli pār teritorijām, kuras bija zaudējuši pirms divdesmit gadiem. 15. augusta rītā valdība krita, "Taliban" kaujinieki ienāca galvaspilsētā Kabulā un drīz pēc tam paziņoja, ka republikas vietā tiek atjaunots 2001. gadā zaudētais Afganistānas Islāma Emirāts.

Pirmais "Taliban" varas periods ilga no 90.gadu vidus līdz ASV iebrukumam 2001.gadā, jo talibi atteicās izdot 11.septembra teroraktu sarīkotāju Osamu bin Ladenu. Pirmā talibu valdīšanas cēlienā tika galēji ierobežotas sieviešu tiesības, izslēdzot viņas no sabiedriskās dzīves un ļoti stingri ierobežojot izglītības iespējas. Notika arī publiskas pēršanas un sodīšana ar nāvi. ASV iebrukuma 20 gados afgāņu sievietēm bija iespēja iegūt izglītību un strādāt. Lai arī 2021.gadā, atgriežoties pie varas, "Taliban" solīja, ka sieviešu tiesības tikšot atzītas saskaņā ar šariata likumiem, bargie aizliegumi un ierobežojumi ir atgriezušies - vairākums sieviešu atkal ir izstumtas no sabiedriskās dzīves, izglītības iestādēm un darba tirgus. Ierobežota arī vienkārša pārvietošanās.