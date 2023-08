Una: mans mērķis un sapnis ir karjera ķīmijas nozarē

No personīgā arhīva

Foto: No personīgā arhīva

Una ir no Rīgas. Izaugsmes programmā "Beat it" viņa vēlas visu uzzināt par ķīmijas nozares dziļāku izpratni. Mentore – Zane Grigale-Soročina, Kinetic Nail Systems vecākā ķīmiķe un jaunu produktu izstrādātāja. Piedāvājam īsu interviju ar vienu no projekta meitenēm.