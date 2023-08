Kučinskis: Ja Apvienotajam sarakstam piedāvās pievienoties valdībai kā ceturtajam ritenim, tad atbilde ir nē

AS esot svarīgi, lai sarunas par valdības veidošanu tiešām tiktu sāktas "no baltas lapas". ""Jaunā vienotība" (JV) mums apgalvo, ka nav tā, ka kaut kas jau ir izveidots un mēs esam kā ceturtais ritenis. Ja mēs esam kā ceturtais ritenis, tad atbilde ir nē jau šodien," sacīja politiķis.

Tomēr, ja ir iespēja sarunas sākt "no baltas lapas", AS redz jautājumus, kurus varētu uzlabot.

Vienlaikus AS ir nopietnas bažas par Aivara Lemberga ietekmi. AS nav pretenziju pret Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputātiem, ZZS oficiālo vadību, taču Lembergam AS, kurā strādā arī politiķi, kas iepriekš aizgājuši no ZZS, neuzticas.