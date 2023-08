FOTO ⟩ Rīgā prezentē jaunākās paaudzes "Porsche Cayenne"

Tāpat klienti var izmantot plašu asistenta sistēmu klāstu, kurā ietverts aktīvais ātruma ierobežotājs un "Swerve assist", kas palīdz nenovirzīties no ceļa, līkumu izbraukšanas palīgs "Cornering Assist" un uzlabotā "Porsche InnoDrive" sistēma kā daļa no adaptīvās kruīza kontroles. Tas nozīmē, ka jaunā "Cayenne" vadības sistēma vēl labāk palīdz vadītājam bīstamās situācijās un sastrēgumos, kā arī braucot pa šosejām un pilsētas ceļiem.

Jauno "Cayenne" var pasūtīt par 91 000 eiro. "Cayenne E-Hybrid" cena ir no 105 700 eiro ("Coupé" - no 109 000 eiro), "Cayenne S" - no 110 300 eiro ("Coupé" - no 116 000 eiro) ar PVN. Auto jau ir pieejams pārdošanā.