LATVIJAS PORTRETI ⟩ "Un tad es pateicu Dievam – paldies!" Sarežģītā dzīve ar "īpašo bērnu"

Pēc diagnostikas Rasma sākusi meklēt speciālistus, lai sekmētu Raivja spējas runāt, sociāli attīstīties un adaptēties. Diemžēl Rēzeknē vajadzīgie pakalpojumi nebija pieejami pilnībā. Savukārt reāls progress ir atkarīgs arī no speciālista un tā vēlmes redzēt panākumus bērnos, ar kuriem viņš strādā. Rasmai izdevies sākt darbu pie ergoterapeita, fizioterapeita, kā arī smilšu terapijā. Taču svarīga bijusi tieši lietišķās uzvedības jeb ABA (no angļu val. – Applied Behavioural Analysis) terapija, kas sniedz pamata komunikācijas prasmes bērniem, kas citādi nespēj komunicēt ar apkārtējiem. Uz to Rasma ar Raivi sākotnēji devušies Madonā. ABA terapijas kurss maksā 300 EUR mēnesī, taču Rasmai bijis ļoti grūti bērnu audzināšanu savienot ar darbu, no kura nācies aiziet. Tagad Rasma ir kļuvusi par Raivja asistenti un pavadoni un par nostrādātajām 100 stundām saņem ap 300 EUR.