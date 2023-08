Apvienotais saraksts lems par Siliņas piedāvājumu iet valdībā kopā ar ZZS un Progresīvajiem

Siliņa pēc AS lūguma līdz trešdienas rītam valdības veidošanas sarunās nolēma ieturēt pauzi. Pēc Siliņas vārdiem, AS lūgusi laiku lēmumu pieņemšanai saistībā ar jaunās valdības veidošanu, taču nekonkretizēja, par ko tieši AS šajā laikā plānojusi izšķirties. AS Saeimas frakcija uz sēdi šodien bija aicinājusi Ministru prezidenta amatam nominēto Siliņu, lai apspriestu ar nākamās valdības veidošanu saistītos jautājumus.