Ņem vērā! Padomi, kā izvairīties no sastrēgumiem Rīgas ielās

Kādēļ rodas satiksmes apgrūtinājumi?

Rīgu diennaktī šķērso vairāk nekā 300 000 automašīnu. Ja tās šķērsotu pilsētu vienmērīgi visas diennakts garumā, satiksmes plūsma būtu raita, tomēr, kā ierasts, satiksmes intensitāte un automašīnu skaits būtiski palielinās tieši no rītiem, pusdienlaikā un darba dienas izskaņā. Paralēli satiksmes plūsmu ietekmē dažādu būvprojektu īstenošana, jo būvdarbu vietā un ap to ir noteikti dažādi pārvietošanās ierobežojumi, kuri satiksmes plūsmu šajās vietās palēnina. Bieži vien satiksmes apgrūtinājumus izraisa no pašvaldības darba neatkarīgi notikumi, piemēram, pazemes komunikāciju bojājumi, ceļu satiksmes negadījumi vai transportlīdzekļu tehniskās problēmas, kas dažkārt pilnībā bloķē satiksmi. Tāpat autovadītāji pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus - apstājas vai novieto automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, aizšķērsojot ielu vai bloķējot tramvaju satiksmi. Satiksmes plūsmu ietekmē arī citas bīstamas situācijas, kad ielu posmus slēdz drošības iestādes, vai laikapstākļi, piemēram, stipras lietus gāzes vai sniegputenis, apgrūtinot transportlīdzekļu pārvietošanos.