Dombrava apstrīd Siliņas teikto par NA

Vaicāts, vai tas nozīmē, ka NA ir gatava strādāt JV, "Apvienotā saraksta" (AS) un ZZS valdībā, politiķis norādīja, ka NA neuzskata, ka ir nepieciešams paplašināt koalīciju, bet partiju apvienība esot gatava diskutēt par dažādiem kompromisa variantiem. Dombrava atzīmēja, ka Saeimā ir daži neatkarīgie deputāti, tāpat esot diskutējams jautājums par ZZS frakcijas visas vai daļas iesaisti valdības darbā.

Pēc NA politiķa vārdiem, šobrīd ir neskaidrība par piedāvāto valdības modeli, jo, kā saprot Dombrava, AS nav gatavs iesaistīties modelī, kur ir pārmērīga partijas "Latvijai un Ventspilij" ietekme.

Kā ziņots, Siliņa otrdien piedāvāja AS iekļauties koalīcijā ar JV, ZZS un "Progresīvajiem". Viņas skatījumā, NA sevi no iekļaušanās valdošajā koalīcijā esot atstatījusi, novelkot "sarkano līniju" kopīgam darbam ar "Progresīvajiem".

AS šādam koalīcijas variantam nav piekritis, solot piedāvāt savu valdības modeli, kuru vadītu Siliņa, taču pagaidām tas publiski nav darīts zināms. Līdz šim AS aizstāvēja līdzšinējā koalīcijas modeļa, kurā strādāja JV, AS un NA, saglabāšanu, un arī plašākas koalīcijas gadījumā tās politiķi pauduši simpātijas sadarbības turpināšanai ar NA.