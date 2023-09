Valmierā no oktobra par 2,3% pieaugs siltumenerģijas tarifs

Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu jeb 87,3% no kopējām izmaksām. "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp lielāko daļu no AS "Valmieras enerģija", kura ražošanas tarifs no 1.oktobra pieaugs par 4,5% - no 49,61 eiro līdz 51,84 eiro par MWh bez PVN.