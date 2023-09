Ilze Zosule: apdraudēta paliatīvās aprūpes pakalpojuma sākšana pacientu dzīvesvietās

Rudenī plānots sākt tikai daļēju paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanu

Zosule: “Protams, mēs esam priecīgi par to, ka pirmais solis ir sperts. Veselības un Labklājības ministrija jau paveikušas milzīgu darbu. Taču tagad gaidām atbildīgu soli no Saeimas deputātu un Ministru kabineta puses. Vēlos atgādināt, ka kamēr varas pīrāgs tiek dalīts, tikmēr cilvēki mirst, ik dienas cīnoties ar necilvēcīgām sāpēm. Mēs katru dienu saņemam izmisuma pilnus zvanus no cilvēkiem, kas jautā, kur un kā saņemt palīdzību. Daudzi sapratuši, ka no rudens jau būs pieejama pilna hospisa aprūpe! Uzskatu, ka šiem cilvēkiem ir godīgi jāpasaka – mobilās komandas darbosies līdzīgi kā ātrā palīdzība, sniedzot akūtu palīdzību. Sociālā aprūpe šobrīd nodrošināta netiks un joprojām gulsies uz tuvinieku pleciem.”