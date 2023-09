Gadījums Lietuvā: tēvs nolaupa deviņus mēnešus veco meitu un aizved uz Karaļaučiem; tur "briesmīgos" apstākļos

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka tēvs kopā ar mazo meitu laivā šķērsoja Skirvītes upi, kas šķir Lietuvu no Krievijas eksklāva Karaļaučiem.

Lietuvas amatpersonas neslēpj pārsteigumu par to, ka situāciju izdevies atrisināt salīdzinoši ātri. Lietuvas ģenerālkonsule Karaļaučos Aušra Černevičiene atklājusi, ka viens no iemesliem esot bijis tas, kādos apstākļos tēvs Karaļaučos turēja deviņus mēnešus veco meitu. Galīgo lēmumu vietējās iestādes pieņēmušas pēc tam, kad meitai pakaļ atbraukusi māte. "Mātes loma, fokuss un sagatavotība bija ļoti svarīgi aspekti," viņa uzsver. "Domāju, ka liela nozīme šajā stāstā bija arī ainai, kas iestāžu darbinieku acīm pavērās vietā, kur tēvs ar meitu bija apmeties. (..) No advokāta stāstītā noprotams, ka apstākļi, kādos meitene tika turēta, bija ļoti briesmīgi."