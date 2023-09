Šovu zvaigzne Violeta: es visu jaunību atdevu alkohola pudelei

Kā Violeta Stepanova atklāj sarunu šovā, viņai palīdzējusi pašas apziņa, ka bija kļuvis par traku. "Tas nozīmē, ka tu dzer un nevari apstāties, tu no rīta piecelies un nesaproti, kas iepriekš notika," uzbur sajūtas Violeta. "Ir divi pakāpieni. Iedzer, piemēram, divus aliņus, tu esi atslābinājies, viss labi, pēc tam atveras vēl viena elpa un gribas vēl un vēl, un tu vairs nevari apstāties. Kad nevari vairs apstāties, tu dzer visu pēc kārtas, līdz vairs neko neatceries..."

Pielikt punktu Violetai palīdzēja pašas apziņa un "skats no malas" uz radušos situāciju: "Tajā dienā, kad es stiepos pēc kaut kā grādīga astoņos no rīta, un, ja nav aliņa, paņem jāgermeisteri, un, ja nav ko uzdzert, to ierauj tīrajā, sapratu, ka te ir jāapstājas. Domāju: ko es daru ar savu dzīvi. Es jauna – man tolaik bija 25 gadi –, skaista meitene, man tolaik bija tik daudz enerģijas, bet es visu enerģiju atdodu pudelei, un tas nav labi."