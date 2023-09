Smiltēns: “Jaunā Vienotība” no vadīšanas ir pārgājusi uz valdīšanu

Saeimas priekšsēdētājs uzskata, ka valdība normāli strādāja 107 dienas - no 23. janvāra līdz 10. maijam – bet pārējā laikā tika veidota jauna valdība. Jau šobrīd esot skaidrs, ka 15. septembrī budžeta portfelis Saeimā nenonāks, pauda Smiltēns.

“Mums ir skaidrs, ka Lemberga ietekme ir neapšaubāma. To apstiprina arī Brigmaņa kungs intervijās, ka viņi regulāri saskaņo lietas. [...] Viņi nekautrējās no tā un nenorobežojās no Lemberga kunga izteikumiem,” teica Smiltēns par ZZS.