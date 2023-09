Latvijas portreti ⟩ Tā vienkārši notiek. Tomasu ģimenes mazulis piedzima ar ģenētisku atšķirību, un dzīve apmeta kūleni

"Far away in the galaxy" – "tālu galaktikā" – rakstīts uz Valtera džempera. 9 gadus vecais zēns patiesi ir neparasts - viņš piedzima ar ģenētisku atšķirību, kas pat nav reģistrēta reto slimību sarakstā. Puika ir kustīgs kā ūdenszāle - viņam patīk braukt ar skūteri, spēlēt bumbu, plunčāties ūdenī, mājās sūkt grīdu ar putekļu sūcēju, bet nosēdēt mierā ir tīrās mokas. Valters tikpat kā nerunā, viņam ir koordinācijas un garīgās attīstības traucējumi. Un tomēr... Tikai paši tuvākie zina, cik lieli ir mazie soļi viņa attīstībā.