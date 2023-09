Asociācija: Bāriņtiesām trūkst cilvēkresursu, atalgojuma un psihoemocionālā atbalsta darbiniekiem

Komentējot bāriņtiesas darbinieku ētikas pārkāpumus, asociācijas vadītāja sacīja, ka organizācija šā gada laikā saņēmusi piecus iesniegumus par darbinieku ētikas pārkāpumiem. Vairums no tiem bijis par bāriņtiesas darbinieku nekorektiem izteikumiem pret klientu.

Alksne atzina, ka tas norāda uz to, ka atsevišķi kolēģi ir kādreiz pārkāpuši ētikas normas, bet "to nevar vispārināt un publiski sludināt, ka visas bāriņtiesas strādā neprofesionāli, vai ka bāriņtiesu darbinieki ir vecas tantes, kas strādā laukos". Tāpat nav pieņemami, ka bāriņtiesas saņem publiskus pārmetumus par to nosaukumu, kas radīts ļoti sen, un pēc būtības nav esošo darbinieku vaina.