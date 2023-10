Vēlēšanās Slovākijā uzvar bijušais premjerministrs Fico

Gaidāma sarežģīta valdības veidošana

Tomēr Fico partijai “Smer”, visticamāk, nebūs viegli izveidot koalīciju ar pietiekamu vairākumu. Fico pirms vēlēšanām bija paziņojis, ka vēlas pārtraukt iedzīvotāju vidū nepopulāro militāro palīdzību Ukrainai un atbalstīt kaimiņvalsti tikai ar civilajām precēm, ja viņš atgriezīsies pie varas. Tomēr gandrīz visas pārējās partijas, kas ievēlētas parlamentā, vēlas to turpināt.

ES un NATO valsts Slovākija tieši robežojas ar Ukrainu un ir bijusi viena no apņēmīgākajām politiskajām un militārajām atbalstītājām kaimiņvalstij, kurai uzbruka Krievija. Fico jau bija valdības vadītājs no 2006. līdz 2010. gadam un no 2012. līdz 2018. gadam un 2007. gadā ieveda Slovākiju Šengenas zonā, bet 2009. gadā - eirozonā. Pēc pētnieciskā žurnālista Jana Kucjaka un viņa līgavas Martinas Kušnirovas slepkavības 2018. gadā izmeklēšanas gaitā tika atklāti plaši korupcijas tīkli, kuros bija iesaistītas arī augstas valsts amatpersonas. Fico bija spiests atkāpties masu protestu spiediena dēļ.