Noskaties ⟩ Viesis no aizjūras. Brauciens ar "Chrysler Pacifica" lādējamo hibrīdu

Piecmetrīgais minivens ir pilnībā sertificēts tirdzniecībai Eiropas Savienībā. Latvijā to piedāvā pazīstamais auto tirgotājs "TC Motors", kas no Krasta ielas pārcēlies uz jaunām telpām Mežciemā.

Viena no retajām detaļām, kas vēl nav aprīkota ar elektropiedziņu, ir trešās rindas sēdekļi. Taču arī tos ar vienu rokas kustību iespējams ielocīt grīdā. Uzlādes kabelis ievietots parocīgā somā, kas savukārt paslēpta elegantā, aizveramā plauktā turpat blakus. Salons un vadītāja vieta, protams, ir pilnīgi cita pasaule.

"Pacifica" pilnais garums ir pat vairāk nekā pieci metri. Interesanti, ka hibrīds aprīkots ar amerikāņu minivenos reti sastopamo eCVT variatoru. Elektromotori te patiesībā ir pat divi - galvenais gaitas motors un vēl atsevišķs motors - ģenerators. To visu baro 16 kWh baterija. No 220 V tīkla to var uzlādēt 2 stundās un veikt 50 km.