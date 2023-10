Noskaties ⟩ "Paveicās ka esmu Rīgā, nevis Maskavā!" Kirgizstānā teju aizturētais Dombrovskis atzinīgi izsakās par Ārlietu ministrijas paveikto

Dombrovskis pastāstīja, ka ticis nolīgts darbam EDSO akadēmijā Kirgizstānā, kur viņš nostrādājis mēnesi. Piektdien viņam bija jādodas uz mācību iestādi, taču veiksmīgas sagadīšanās rezultātā Dombrovskis aizkavējies. Pa to laiku viņš saņēmis informāciju, ka tiek meklēts gan deklarētajā dzīvesvietā Kirgizstānā, gan tiek gaidīts augstskolā.

"Tas, kas bija tālāk, bija 24 stundas tā kā drusku no spiegu filmas. Es, protams, nevaru jums izstāstīt nekādas detaļas par iesaistītām personām, izņemot to, ka mūsu ārlietu dienestiem tiešām ļoti iespaidīgi izdevies ne tikai paglābt mani no policijas, bet arī organizēt manu izvešanu," stāsta bijušais parlamentārietis.