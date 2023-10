Itālijas premjere kritizē tiesu par iejaukšanos valdības kompetencē

Saskaroties ar pastiprinātu nelegālo imigrantu pieplūdumu, Meloni vadītā koalīcija ir izdevusi vairākus dekrētus nelegālās imigrācijas apkarošanai, tai skaitā par paātrinātu to personu deportāciju, kas nevar pretendēt uz patvērumu.

Taču piektdien tiesnesis Katānijā atbrīvoja kādu aizturēto nelegālo imigrantu no Tunisijas, atzīstot, ka valdības septembrī izdotais dekrēts, kas paredzēja, ka nelegālajiem imigrantiem jāmaksā 5000 eiro liela drošības nauda, ja viņi grib izvairīties no pārvešanas uz aizturēšanas centru, esot pretrunā ar ES un Itālijas tiesību aktiem.

Valdība ir centusies paātrināt izraidīšanu un ir izveidojusi paātrinātas repatriācijas centru Sicīlijas pilsētā Pocallo, lai aizturētu nesen ieradušos migrantus no Tunisijas un Ēģiptes, kurām abām ir līgumi ar Itāliju, kas palīdz paātrināt deportācijas. Roma uzskata Tunisiju par drošu valsti, kuras pilsoņi nebēg no kara vai vajāšanas, tāpēc nelegālie imigranti no šīs valsts reti var pretendēt uz starptautisko aizsardzību.