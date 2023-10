LATVIJAS PORTRETI ⟩ Upeitī dzeive jauka. Gaisma Latvijas pierobežā

Upīte «uz papīra» izskatās pēc klasiska Latvijas pierobežas ciema. Tajā dzīvo vien nedaudz vairāk kā 100 cilvēku, un tas atrodas Latgales reģionā, kurā bezdarba līmenis 2023. gada oktobrī ir visaugstākais Latvijā - 10,9% (salīdzinot ar 5,4% Vidzemes reģionā, 4,4% Rīgas reģionā, 5% Zemgales reģionā un 5,5% Kurzemes reģionā). Tas ir viens no mazākajiem ciemiem Šķilbēnu pagastā. No Rīgas to šķir 254 kilometri. Bet no robežkontroles punkta «Vientuļi», caur kuru ved ceļš uz Krieviju, - vien nedaudz vairāk kā 20 kilometri. Taču Upītes ielās skan Augšlatgalē izplatīts latgaļu valodas dialekts, kas vienkārši saprotams arī tikai latviski runājošajiem.