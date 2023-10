Foto ⟩ Kuldīgas novads gatavojas Pasaules čempionātam aršanā

Pirmais desmitnieks uz čempionātu ierodas ar savu tehniku, piemēram, Jaunzēlandes komanda atstājusi konteineru ar saviem traktoriem un arkliem jau Īrijā, lai samazinātu transporta izmaksas uz Latviju. Savukārt Austrālijas, Kanādas un ASV traktori jau mēnešiem iepriekš atceļojuši uz Latviju. Piemēram, šķērsojot Atlantijas okeānu, Ziemeļjūru un Baltijas jūru, atceļoja pirmais traktors no Kanādas aptuveni 2 mēnešus pirms čempionāta norises. “Konteiners ar traktoru no Kanādas, Ontārio tika izsūtīts 21. jūlijā, un Kuldīgas novadu tas sasniedza pēc 40 dienām. Traktora ceļš no Kanādas līdz Kuldīgai ir 9000 km, šķērsojot Atlantijas okeānu 5500 km un vēl vairāk nekā 2700 km pa Ziemeļjūru un Baltijas jūru līdz Rīgai!” stāsta Brians Davenports (Brian Davenport), arājs no Kanādas.