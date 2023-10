Noskaties ⟩ 15 minūšu jautājums. Kravas auto ikdienas apkope, kas vitāli svarīga drošībai

To gan ir vērts darīt tad, kad t.s. "galvai" piekabināta puspiekabe, un pilnīgi noteikti no rīta stāvvietā. Pirms doties ceļā, jāpārbauda arī apgaismes ierīces. "Scania" automašīnām to izdarīt ērtāk, jo uz pults ir īpaša poga. Nospiežot to, sākas gaismu tests. Atverot priekšējo pārsegu, var ātri un ērti pārbaudīt darba šķidrumu līmeņus.