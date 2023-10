Foto ⟩ Slēgtajās Pededzes un Vientuļu robežšķērsošanas vietās uzstādīti betona aizslietņi

Viņš piebilda, ka pēdējās dienās Krievijas dienesti uz robežas pie Vientuļiem strādājuši ļoti gausi, un, piemēram, sestdien vairāku stundu laikā Krievijā nav ielaists neviens no rindā stāvējušajiem. Pēc Kozlovska paustā, tas tikai apliecina, ka Latvijas valdības lēmums slēgt robežšķērsošanas vietas Vientuļos un Pededzē bija pareizs, jo pretējā gadījumā Latvijas pusē pie robežas ātri vien sakoncentrētos liels skaits cilvēku.

Runājot par Latvijas-Baltkrievijas robežas sargāšanu, Kozlovskis pavēstīja, ka pagājušajā diennaktī no iekļūšanas Latvijā atturētas 129 personas, kuras mēģināja ienākt valstī no Baltkrievijas puses.

Kā ziņots, no šodienas stājas spēkā Latvijas valdības lēmums apturēt Latvijas un Krievijas robežas Pededzes un Vientuļu robežšķērsošanas vietu darbību.

Latvija šādu lēmumu pieņēma saistībā ar Krievijas pieņemto lēmumu no šī gada 16.oktobra Ukrainas pasu turētājiem ļaut ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās - caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā, Krievijā, un caur Vientuļu robežšķērsošanas vietu uz Latvijas un Krievijas robežas, kas ir viens no mazākajiem robežšķērsošanas punktiem uz Eiropas Savienības (ES) un Krievijas robežas.