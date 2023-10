Kam jāpievērš uzmanība, dodoties testa braucienā ar jaunu vai mazlietotu auto?

Eksperti stāsta, ka patiesība ļoti bieži slēpjas detaļās, īpaši, kad runa ir par lietotas automašīnas iegādi, tāpēc svarīgi pievērst uzmanību auto plastmasas detaļām un to kvalitātei. Par to, kādā stāvoklī ir automašīna, vēstīs arī detaļu montāžas kvalitāte, piemēram, tas, cik precīzi auto detaļas ir samontētas, vai attālumi starp tām ir vienādi un vai to līnijas ir līdzenas u.tml. Viens no veidiem, kā pārbaudīt auto detaļu un to montāžas kvalitāti, ir vienkārša elkoņbalsta stabilitātes pārbaude, to pakustinot no labās uz kreiso pusi. Ja tas kaut nedaudz izkustas no vietas, visticamāk, arī citas auto detaļas būs nekvalitatīvi piemontētas.