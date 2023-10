No drifta ar BMW līdz testa braucieniem ar "Audi", "Tesla" un "Baic"

Ar iespaidiem par pasākumu "Pielaiko savu auto" dalās Ainars Kontants, "Moller Auto Krasta" tirdzniecības vadītājs: "Domāju, ka šajā pasākumā ikviens no apmeklētājiem varēja atrast sev interesējošu aktivitāti. Ļoti liels prieks par to, ka ar katru gadu klientu interese par elektriskajiem spēkratiem aug un šoreiz to pierādīja elektriskais "Volkswagen ID.Buzz", ap kuru nepārtraukti pulcējās kāds ziņkārīgais."