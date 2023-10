Ziema strauji tuvojas, tāpēc veic riepu maiņu savlaicīgi un nolietotās riepas nodod atbildīgi

Lai arī normatīvie akti nosaka, ka ziemas riepas automašīnām obligātas ir tikai no 1.decembra, taču rudenīgi dzestrais laiks un vietām pat pirmais sniegs jau paguvis mūs visus pārsteigt. Kad diennakts vidējā temperatūra pietuvosies +7 grādu atzīmei, ieteicams, lai jūsu automašīna būtu aprīkota ar ziemas riepām neatkarīgi no tā, kādu datumu rādīs kalendārs. Un, ja vasaras riepas nākamajai sezonai vairs nav derīgas, tad jāatrod ceļš, kā no tām atbrīvoties, nenodarot kaitējumu dabai.