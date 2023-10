Velojoslu nebūšanas Rīgā. Raidījums analizē vairākas nepilnības satiksmē

Taisnā posmā nav grūti novilkt līniju un domāt, ka esi izpalīdzējis velosipēdistiem, taču vienīgajā šī posma krustojumā ar Tallinas ielu ir atstāti kreisie pagriezieni uz abām pusēm un velojosla beidzas. Līdz ar to rodas konflikta vieta.

Šī nebūt nav vienīgā vieta Rīgā, kur vajadzētu uzlabojumus. Braucot pa Dzelzavas ielu ārā no centra jau no Zemitānu tilta, ir visai plats trotuārs un pa to var aizbraukt līdz pat Juglas ielai. Vienīgā problēma ir tā, ka 23. trolejbusa galapunktā šis trotuārs pēkšņi apraujas un braucējiem nākas tālāk mīties pa pļavu.