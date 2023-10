Pētījums: Teju trešdaļa autovadītāju pāriet uz ziemas riepām jau oktobrī

Salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies to autovadītāju skaits, kuri nemaina riepas, – pērn tā darīja 10% autovadītāju. Nedaudz sarucis arī to respondentu skaits, kuri riepas maina oktobrī (2022. gadā šādu atbildi sniedza 30% aptaujāto). Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Tas gan nenozīmē, ka riepu maiņa ir jāatliek uz 1. decembri. Ja ir sniegs, apledojuši ceļi un gaisa temperatūra zem 7°C, ziemas riepas ieteicams uzlikt ātrāk.