Kampaņā saziedotas vairāk nekā 20 tonnas dzīvnieku barības

Kampaņas "Mīluļu dienas" ietvaros notika no 19.septembra līdz 2.oktobrim. Kampaņā iedzīvotāji tika aicināti iegādāties "Felix", "Gourmet", "Purina ONE", "Adventuros", "Darling" un "Friskies" zīmola produkciju "Maxima" veikalos visā Latvijā, kur no katra nopirktā barības kilograma, 100 gramus barības tika ziedoti mazāk aizsargāto iedzīvotāju mājdzīvniekiem.