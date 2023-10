Vīķe-Freiberga: Krievija nebija automātiski jāpieņem kā ANO Drošības padomes locekle

Tāpat Vīķe-Freiberga pauda, ka ANO Drošības "padome ir paralizējoša institūcija". Šī iemesla dēļ pasaule var novērot, kā viens no šīs Drošības padomes locekļiem no piecām priviliģētajām nācijām ar veto tiesībām uzbrūk savai kaimiņvalstij, liedzot tās tiesības pastāvēt - "grib saplosīt, noraut Ukrainas karogu nost no karogu mastiem" ANO ēkas priekšā, apgalvojot, ka šī kaimiņvalsts nepastāvot, ka tai neesot valodas un kultūras.