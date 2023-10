Trausli un plāni mati: Kā novērst pastiprinātu matu izkrišanu?

„Lai mati būtu veseli un to mūžs būtu ilgs, jārūpējas par organisma veselību kopumā – jāuzņem sabalansēts uzturs, jāvelta pietiekami daudz laika miegam un atpūtai, tā neitralizējot stresa radīto ietekmi, kā arī jāatbrīvojas no kaitīgiem ieradumiem, piemēram, smēķēšanas, kas būtiski ietekmē arī matu izskatu un veselību. Tāpat jālieto augstvērtīgi matu kopšanas produkti, jāaizsargā mati pret karstuma iedarbību, lietojot aizsarglīdzekļus pirms matu ieveidošanas vai žāvēšanas ar fēnu. Iespējams lietot serumu matu stiprināšanai, taču matu maskas un eļļas nevajadzētu lietot pārlieku bieži – tas var radīt pretējo efektu. Lai nodrošinātu matiem nepieciešamās bioloģiski aktīvās vielas un uzlabotu to stāvokli, iespējams lietot arī aptiekā pieejamos kompleksos uztura bagātinātājus,” stāsta Apotheka konsultante Arta Bogdānova.