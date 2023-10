Ceturtdaļa autovadītāju nesaņem atgādinājumus par OCTA un tehniskās apskates derīguma termiņu

Aptaujas ietvaros kopumā tika aptaujāti 816 autovadītāji. No tiem 26% autovadītāju, kuri nav reģistrējušies kādā e-pakalpojumu vietnē, lielākā daļa (59%) atzina, ka par to līdz šim nav domājuši. 13% autovadītāju norādīja, ka nezina, kur to izdarīt, un tikpat liels skaits norādīja, ka neuzticas atgādinājumiem un izvēlas visu atcerēties pašu spēkiem.