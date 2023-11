Kā 2019.gadā, atsaucoties uz vārdā nenosauktām Trampa administrācijas amatpersonām, ziņoja "The New York Times", Tramps savas prezidentūras laikā aiz slēgtām durvīm esot teicis, ka vēlas panākt ASV izstāšanos no NATO, jo "neredzēja militārās alianses jēgu un uzskatīja, ka tā izsūc ASV resursus".