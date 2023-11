Latvijas portreti ⟩ Cilvēki, bez kuriem X stundā neiztikt - radioamatieri Kristers un Arvis

Krievu armijai ieejot Ukrainā, radioamatieriem bija iespējams netraucēti klausīties nešifrēto Krievijas armijas saziņu. Internetā pat tika publicētas frekvences, kurās krievu armija veidoja sakarus. No 2014. gada ir arī viena frekvence, kurā no austrumiem 24 stundas diennaktī visas sarunas iet gaisā ar deviņstāvu vārdiem. Kurš skaļāks, tas varonis. Viena bļaustīšanās un lamāšanās. “Izklausās ļoti riebīgi un ir mūsu hobija pilnīgs pretstats,” saka Kristers.

“X stundā radioamatieri būs vieni no tiem, kas reāli spēs palīdzēt ar saziņu. Mobilais telefons diez vai darbosies, tā būs viena no pirmajām infrastruktūrām, ko likvidēs. Bet radioamatieris spēj sazināties ar jebkuru pasaules vietu. Arī lokālus sakarus nodrošināt. Barikāžu laikā Ķīpsalā Rīgas Tehniskajā universitātē bija radio klubs, kurā cilvēki 24 stundas diennaktī “sēdēja” uz sakariem ar Ameriku un Vāciju.”

Radioamatieriem visvērtīgākie sakari ir ar valstīm un teritorijām, ar kurām ir grūti nodibināt sakarus. Vispieprasītākā teritorija ir Ziemeļkoreja, kur radioamatierisms ir aizliegts. Tāpat arī nomaļas salas tālu no civilizācijas. No tādām vietām signālus raida īpašas ekspedīcijas, kas tur ierodas ar pārvadājamo aparatūru. “Uz Nauru un Kiribati arī visu ņēmām līdzi, jo tur uz vietas nekā nebija. Viena lielā slēpošanas soma ar antenām, katram pa salona koferim un rokas datorsomai, un vēl četri lielie koferi nododamajā bagāžā,” par ekspedīciju stāsta Kristers. “Toreiz ar Arvi Latvijā izveidoju vairākus sakarus, un viņš bija viens no visskaļākajiem ar ļoti labu signālu. Vēl ar vairākiem latviešiem izveidoju sakarus. Tā ir riktīgi forša sajūta izveidot sakarus ar Latviju no tik tālas vietas. Tāpat bija arī Kaboverdē, Āfrikā.”