CSDD atgādina: daži pārsniegtie km/h būtiski ietekmē bremzēšanas ceļu un apgrūtina manevru veikšanu

"ERGO pieteikts daudz apdrošināšanas atlīdzību gadījumu, kad, pēdējā brīdī mēģinot izvairīties no frontālas sadursmes un atgriezties atpakaļ savā joslā, apdzenošās automašīnas aizķērušas tajā pašā virzienā braucošos auto. Agresīvas, nepārdomātas apdzīšanas dēļ notiek arī frontālas sadursmes un nobraukšana no ceļa – nereti ar ļoti smagām sekām. Tādēļ aicinām autovadītājus būt atbildīgiem un rūpīgi izvērtēt apdzīšanas manevra nepieciešamību un drošu iespēju to veikt, kā arī ievērot braukšanas ātrumu, kas ir viens no drošas satiksmes pamatprincipiem," stāsta Sanita Rubene, ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore.