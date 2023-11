Atklāj karteli "Latvijas valsts mežu" rīkotajos iepirkumos

Tostarp "Ake loģistika" piemērots sods 115 839 eiro apmērā, "Latgales mulča" - 29 498 eiro apmērā, bet "MG Auto ltd" - 18 293 eiro apmērā.

KP norāda, ka informāciju par iespējamu aizliegtu vienošanos starp "Ake loģistika", "Latgales mulča" un "MG Auto ltd" institūcija saņēma no LVM, pasūtītājam konstatējot pazīmes, kas norāda uz saskaņotu pretendentu rīcību piedāvājumu iesniegšanā.

Saņemtā un izmeklēšanas laikā iegūtā papildu informācija liecināja, ka uzņēmumu sagatavotie piedāvājumi LVM iepirkumos laikā no 2018. līdz 2022.gadam ir salīdzināmi gan saturiski, gan pēc piedāvājuma iesniegšanas veida un nav sagatavoti neatkarīgi.

Izpētes laikā KP konstatēja, ka četros no pieciem iepirkumiem visu uzņēmumu piedāvājumi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) iesniegti no vienas IP adreses, kā arī divi no tirgus dalībniekiem ir reģistrējušies EIS ar vienu elektroniskā pasta adresi.