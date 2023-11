"Stopify" pirmā darbības gada laikā saziedots gandrīz miljons eiro Ukrainas armijas atbalstam

Smagas cīņas par Eiropas brīvību un nākotni uz Ukrainas zemes turpinās. Atbalsts aizstāvjiem ir kritiski svarīgs, tāpēc “Stopify” aicina ziedot, abonējot kādu no ikmēneša plāniem – 6,99 eiro, 14,99 eiro vai brīvas izvēles summu ik mēnesi.

Ziedojumu platforma “Stopify”, kas ļauj “abonēt” ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai, darbību sāka 2022. gada novembra sākumā. Platforma šobrīd pieejama lielākajās Eiropas valodās. Tajā ikviens no jebkuras vietas pasaulē var “straumēt” nelielu ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai – no nepilniem septiņiem eiro līdz jebkurai paša izvēlētai summai. Par ziedojumiem organizēto palīdzības kravu saturs tiek veidots saskaņā ar konkrētu nepieciešamību sarakstu no Ukrainas armijas, ko koordinē Ukrainas vēstniecība Latvijā. Līdzekļi tiek vākti tādiem mērķiem kā dronu, nakts redzamības ierīču, taktisko apavu un apģērbu, medicīnas preču, rāciju, kvadriciklu un tamlīdzīgu lietu iegādei. Par platformā saziedoto finansējumu netiek iegādāti ieroči un munīcija.