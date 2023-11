Jaunākie auto modeļi no Mežaparka estrādes dodas "Latvijas Gada auto 2024" Lielajā testa braucienā

Titula "Latvijas Gada auto 2024" pretendentu loks ir īpaši interesants, jo pirmo reizi konkursā pieteikti un Ķīnas zīmolu automobiļi, kā arī šobrīd šaurais pikapu tirgus segments tiek papildināts uzreiz ar diviem jauniem modeļiem un plaši pārstāvēti arī elektriskie automobiļi. Ar jaunumiem ieradušies arī lielie vācu "premium" automobiļu ražotāji, izskatīgi auto modeļi no Francijas un Āzijas ražotājiem. Daudzveidīgo auto klāstu pavada arī plašs cenu diapazons - no 15 850 eiro līdz pat cenai no 120 000 eiro.