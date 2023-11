Putina oligarham un savulaik ar Šķēles un Šlesera biznesu saistītajam Mazepinam neizdodas panākt ES sankciju atcelšanu

Vienlaikus tiesa nepiekrita tēzei, ka sankcijas veicina pasaules pārtikas krīzes saasināšanos. Neskatoties uz to, ka pašam Mazepinam ir aizliegts iebraukt ES un šķērsot to tranzītā, kā arī ir iesaldēti viņa aktīvi asociācijas teritorijā, ierobežojumi neattiecas uz diviem uzņēmumiem, ar kuriem viņš ir saistīts, kā arī uz mēslošanas līdzekļu nozari. Līdz ar to ES Padome nevar būt atbildīga par to uzņēmēju lēmumiem, kuri atteicās sadarboties ar uzņēmēja struktūrām, norādīja tiesa.