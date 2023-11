Noskaties ⟩ Elektrisku vai hibrīdu? "Hyundai" elektromobiļa īpašnieks satiek jauno "Kona"

"Skandi Motors" to piedāvā arī īpašajā "First Edition" jeb pirmā izlaiduma komplektācijā. No praktiskā viedokļa nākamos Kona lietotājus priecēs ievērojami lielāks bagāžnieks - vecā modeļa vājā vieta, atlokāmi relaksācijas sēdekļi un "power to grid" sistēma elektromobilim, kas ļauj barot līdz pat 3,5 kW jaudīgus patērētājus. Īsāk sakot, ar jauno Kona Electric varēsit ne tikai braukt, bet arī uzvārīt tēju!