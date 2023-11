"Latvijas Gada auto 2024" tuvojas noslēgumam. Novērtēti visi pieteiktie 21 auto

Lai gan ar pilnpiedziņu apveltīti vairāki modeļi, konkursa žūrija bezceļā dzina piecus - divus pikapus un trīs t.s. pilsētas apvidus auto. Ķīniešu pikaps "JAC T8 PRO" ar vienkāršu uzbūvi, benzīna dzinēju un manuālo pārnesumkārbu parādīja, ka spējīgs arī pievarēt arī grūtākus izaicinājumus par Lilastes tanku ceļu. Līdzīgi arī ar otru pikapu KGM (iepriekš zināms kā "SsangYong") "Musso" - tas gan dārgāks, līdz ar to labāk aprīkots un komfortablāks, pateicoties daudzsviru piekarei aizmugurē.

Robustajam "KGM Torres" ar savdabīgo eksterjeru klīrenss ir zemāks nekā pikapiem - 19,5 centimetri, bet arī tas solīdi turēja līdzi abiem augstākajiem bezceļniekiem. Lielākais pārsteigums šajā etapā bija "Nissan X-Trail" hibrīds ar elektrisko piedziņu. Spriežot pēc glaunā salona iekārtojuma, tas kļuvis vairāk par pilsētnieku, bet smilšainos paugurus un dziļos smilšu sanesumus šķērsoja kā nazis sviestā - vispārliecinošāk no visiem. Ar lielāku pietāti žūrija attiecās pret vairāk kā 100 000 eiro vērto "Volkswagen Touareg", tas tika pārbaudīts individuālajos testa braucienos.

Starp konkursa dalībniekiem šogad bija pieci elektriskie automobiļi. Viens no tiem jau iepriekš pieminētais "Audi SQ8", bet ar to sportiskas braukšanas ziņā spēja sacensties jaunais "Hyundai Ioniq 6" - arī galvu reibinošs paātrinājums, līkumos turas kā pielīmēts, turklāt ar ļoti mazu enerģijas patēriņu. "Ioniq 6" ir viens no visvairāk aprunātajiem auto sava izteiksmīgā dizaina dēļ.