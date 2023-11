Līdz nedēļas beigām naktīs slēgs satiksmi Lāčplēša ielas posmā

Saistībā ar ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu uzstādīšanu no otrdienas, 21. novembra līdz 26. novembrim naktīs, no plkst. 22 līdz 6, tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielas posmā no Satekles ielas līdz Kalupes ielai, informēja Rīgas dome.