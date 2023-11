Krievija un Baltkrievija uzliek veto Igaunijas prezidentūrai EDSO 2024. gadā

"Krievijai pārkāpjot visus EDSO principus, izvēršot asiņainu agresijas karu, ir nepieņemami piekāpties Maskavas prasībām un izspiešanai, tostarp tās vēlmei, lai nākamais EDSO priekšsēdētājs nebūtu no NATO dalībvalsts . Šobrīd mums ir visaptveroši jāizolē Krievija starptautiskajā arēnā, nevis jāmeklē Maskavai tīkami risinājumi," sacīja Igaunijas ārlietu ministrs.

"EDSO ir izveidojusies no Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes, kuras mērķis vienmēr bija veicināt dialogu starp Austrumiem un Rietumiem jau no paša sākuma. Tāpēc EDSO nekad nav veidojušas tikai līdzīgi domājošas valstis. Lai gan EDSO darbību jau no paša sākuma vienmēr ir raksturojušas konfrontācijas, organizācija nekad nav nonākusi tik nopietnā krīzē kā tagad," viņš piebilda.