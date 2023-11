Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo glābēju tuvinieki nevar būt atzīti par krimināllietā cietušajiem, norāda tiesa

Rīgas apgabaltiesā uzsver, ka nav strīda par to, ka Zolitūdes traģēdijā ir gājušas bojā 54 personas. Taču, izskatot lietu un vērtējot to no juridiskā viedokļa, ir tiesisks pamats atzīt par cietušajiem lietā tikai 51 bojā gājušo personu tuviniekus.