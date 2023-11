Kara žurnālists Jānis Vingris atgriezies no Izraēlas. TVNET lasītājiem viņš stāsta par Mijas Šemas ģimeni, kura kopš 7. oktobra gaida viņu mājās no «Hamās» teroristu gūsta, par Eiframu un Ofiru no Sderotas pilsētas, kura regulāri piedzīvo raķešu uzbrukumus, un par Telavivas ielās redzēto.