TVNET NO IZRAĒLAS ⟩ Hamās gūstā esošās Mijas ģimene: Ja domāsim par to, kā pret viņu izturas, ieliksim ieroča stobru sev mutē

Nākamais rīts Mijas ģimenei, tāpat kā visiem pārējiem Izraēlā, sākās ar ziņām par raķešu uzbrukumu. Pār Izraēlu tika raidīts raķešu lietus. No Gazas joslas Izraēlā ielauzās liels skaits Hamās teroristu, kuri slaktēja visus ceļā sastaptos. Šo satraucošo ziņu jūklī ģimene apjēdza, ka festivāls, uz kuru devās Mija, atrodas netālu no Gazas joslas. Televīzija vēstīja par teroristu uzbrukumu dienvidos notiekošajam Nova mūzikas festivālam. Mijas telefons uz zvaniem neatbildēja. Piecas stundas līdz pat trijiem pēcpusdienā, kad telefons atslēdzās no tīkla, ģimene nepārtraukti centās sazvanīt Miju. Varbūt kādas 400 reizes. Mijas uz festivālu devās kopā ar draugu, bet arī viņa telefons bija atslēgts. Ar katru brīdi tuviniekus pārņēma arvien lielāka nojausma, ka kaut kas galīgi nav kārtībā. Mija bija pazudusi.