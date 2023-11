Foto un Video ⟩ Gandrīz visā Latvijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināta uz Tallinas šosejas (A1) visā tās garumā; uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei; uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem; uz Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), (Salaspils-Babīte) (A5) visā maršruta garumā; kā arī uz Daugavpils, Jelgavas un Liepājas šosejas visā to garumā.